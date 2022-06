Calvo puede actuar como lateral izquierdo

Redacción- El defensor patrio, Francisco Calvo declaró en conferencia de prensa que el técnico Luis Fernando Suárez no lo ha probado como defensor por izquierda pero el podría actuar en esa banda si el profesor lo necesita.

En sus inicios como defensor Calvo actuaba como lateral por izquierda, donde poco a poco fue reconvertido en defensor central pero sin desconocer la posición, en donde en algunas ocasiones ha tenido que participar por debidas situaciones.

Lea también: Italia y Alemania firman vibrante empate en la Liga de Naciones de la UEFA

El defensor tico, dejó en claro que aunque no es su posición favorita dentro del terreno de juego, el puede cubrirla sin problemas y tratar de hacerlo de la mejor manera posible para el beneficio de la tricolor.

«No me han probado de lateral izquierdo pero el profesor y cuerpo técnico tienen claro que es un posición que puedo cubrir, siempre he sido claro que no es mi posición favorita pero puedo cumplir de buena manera y si en algún momento me ocupan ahí trataré de hacerlo bien», afirmó Francisco Calvo.

Y es que Francisco, se ha convertido en pieza fundamental en la Sele en la parte defensiva al ser clave con sus intervenciones y su gran liderazgo para soportar los embates de las demás selecciones.

Calvo disputo 13 partidos eliminatorios rumbo a Catar 2022, donde sumo un total de 1.170 minutos de juego, donde se fue afianzando cada vez más como uno de los líderes del combinado patrio.

Francisco fue uno de los pocos jugadores que disputaron toda la eliminatoria gracias a la confianza que le dio Luis Fernando Suárez durante la eliminatoria.