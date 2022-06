Con tan solo 23 años Nodal es considerado uno de los artistas más escuchados

Redacción– El cantante Christian Nodal, tras tanta polémica, se convirtió en el primer mexicano en aparecer en la portada de la aclamada revista «Rolling Stone«.

«Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, es el nombre del artículo que le dio la revista al compositor donde relata las dificultades que ha tenido que superar para poder llegar a la cima del éxito.

Su madre, Cristy Nodal fue la primera en dar la noticia con una publicación en su Instagram acompañada de un emotivo mensaje.

En el mismo artículo, Nodal relata su historia familiar, como fue su infancia, su mudanza a Estados Unidos, entre muchas cosas más.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó”, dijo el cantante en la revista.

Nodal comentó en la revista, que desea explorar una nueva fase musical, con géneros como la cumbia, bachata, salsa y corridos tumbados.

El interprete de «Botella tras Botella» no ha dejado de dar de que hablar, tras su ruptura con Belinda, sus cambios de looks extravagantes y su pelea con J Balvin, convirtiéndolo en la persona elegida para protagonizar en la portada de una de las revistas más prestigiosas de la música.