La tica se prepara para su debut en la competencia

Redacción- ¡Oficial! La ciclista Milagro Mena regresó a Italia y correrá el Giro de como parte del equipo Servetto.

La ciclista costarricense Milagro Mena, volvió a suelo italiano y se integró al Team Servetto, equipo que integraba pero que tuvo que dejar a causa de la pandemia.

Dicha escuadra fue fundada en el 2013 y es un equipo de ciclistas femenino de Italia de categoría UCI Women’s Team, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

La pedalista buscará aprovechar al máximo esta nueva oportunidad en Italia, buscando dar lo mejor de sí para dejar el nombre del país en alto y buscar la obtención de sus propios objetivos como profesional.

“Había estado con el equipo y por la pandemia tuve que regresar de Italia sin poder hacer algún tipo de competencia. Ahora me escribieron de nuevo y desean que esté en el Giro de Italia.

Con el equipo no he hablado de eventos en específicos, pero que me llamen y me digan que quieren que corra el Giro me llenó de aliento y esperanza”, aseguró Milagro Mena.

De esta manera, la costarricense se muestra con una gran actitud para enfrentar el reto y buscar destacar para optar por nuevos proyectos y tener un calendario lleno.

La orotinense tiene en su horizonte competir en el Mundial de Mountain Bike, ya que estará geográficamente muy cerca de la sede de dicha competencia. Ese evento será en Les Gets, Francia.