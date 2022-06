Esta ajuste generará que remuneración a ministros sea de ₡2.600.000 y para los viceministros quedaría en aproximadamente ₡2.500.000

Redacción – Rodrigo Chaves firmaría este mismo miércoles en el transcurso de la tarde un decreto ejecutivo con el que se aumentaría el salario base de los ministros y viceministros que tiene el Gobierno.

Acción que dijo procederá a efectuar debido a que considera que las actuales remuneraciones son muy bajas.

Situación por la cual en la conferencia de prensa brindada posterior a la reunión del Consejo de Gobierno reveló que este mismo día firmará el documento.

Cambio con el que el mandatario busca hacer más atractivos y competentes los salarios de los jerarcas que tienen los distintos ministerios.

Debido a que el presidente reveló que en algunos casos los ministros y viceministros reciben un pago hasta 30% inferior a otros trabajadores de la misma institución.

Otro de los motivos que dio Chaves para explicar esta decisión es que considera hasta absurdo el pago que tienen estos funcionarios hoy en día en comparación con las responsabilidades que asumen.

«En la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los ministros y viceministros de Estado, fundamentalmente lo que estoy haciendo es rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base de los ministros y viceministros han estado congelados».

«A mí no me parece apropiado, creo que la mayoría de la población costarricense tiene que tener claro que no se vale, no es buena política pública que un jerarca, un ministro, que tiene responsabilidades administrativas, legales, enfrenta la posibilidad de causas penales y responsabilidad personal gane una tercera parte menos que sus subalternos, 30% menos».

«¿Por qué se congelaron? Bueno ustedes podrán llevar la base de los salarios de estos jerarcas, mientras que el resto de la administración pública continuó con los procesos normales de revisión de salarios».

«Ustedes entenderán que se trata de una acción política, pero llegamos a un nivel en el cual ya la situación es insostenible, y yo hago las cosas que haya que hacer en el momento que hay que hacerlas, y me parece absolutamente claro que este es el momento», explicó Chaves.