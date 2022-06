Mandatario se presentó este jueves de manera personal ante la Fiscalía para que le explicaran el tema que afirma desconocer.

Redacción – Rodrigo Chaves dice sentirse tranquilo ante las denuncias en su contra que se presentaron ante la Fiscalía General de la República.

Mismas que se dieron a conocer este mismo jueves, puesto que el mandatario se presentó la tarde de este día personalmente en las instalaciones del Ministerio Público.

Debido a que el presidente aseguró no tener conocimiento del tema, y que más bien se habría enterado a través de un medio de comunicación.

Inclusive, el líder del Poder Ejecutivo afirma que todavía no ha sido notificado, por lo que esto habría incidido en su decisión de acudir a la Fiscalía para que le explicaran la situación.

Pero hasta el momento no están claros los motivos de estas denuncias, aunque de manera extraoficial se manera que estarían vinculadas al financiamiento de la campaña política del ahora mandatario.

«Yo tengo absoluta paz, el que no la debe no la teme, no le digo que me presenté yo mismo,vamos a ver, a mí nadie me ha notificado», declaró el mandatario al salir de la Fiscalía.