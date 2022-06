Suárez es muy respetado y querido en suelo colombiano

Redacción – Tras resucitar a La Sele en la eliminatoria y clasificarla al Mundial de Catar 2022, Luis Fernando Suárez, timonel cafetero patrio afirma que lo hecho por él en suelo tico ha sido importante y por eso en suelo colombiano también festejaron su hazaña.

Suárez llegó con sus maletas a Costa Rica en junio del 2021 y tras un año en suelo costarricense, el entrenador de 62 años logró superar diferentes adversidades como las críticas y falta de buenos resultados, lo cuál no derrumbó al cafetero.

Su notable experiencia fue vital durante el proceso y con una gran segunda vuelta en la octagonal fue importante para clasificar a La Sele al repechaje, que con un gol de Joel Campbell avanzó a la cita universal tras hincar a Nueva Zelanda.

Los méritos de Suárez son notables, ya que le dio chance jugadores jóvenes como Jewison Bennette, Carlos Martínez, Anthony Contreras, Brandon Aguilera y otros más, que con la ayuda de Navas, Ruiz y Borges como guía fortalecieron a La Sele.

Esa gesta de Suárez al mando tico ha hecho que en muchas partes de Colombia estén felices por el estratega conocido como «El Guapo». Incluso, el DT recordó que en el 2000 le ofrecieron la selección de su país, a lo cuál en ese tiempo rechazó.

Por eso cree que no se han alineado las estrellas para su vuelta a su nación. Pero durante todos estos años ya cuenta con tres clasificaciones a Copas del Mundo tras llevar a Ecuador a Alemania 2006, Honduras a Brasil 2014 y Costa Rica a Catar 2022.

«En el caso de Colombia todos los colombianos tenemos culpa, en el caso mío no se han alineado las estrellas, cuando estaba muy joven me ofrecieron la selección y por allá del año 2000, yo no estaba seguro que podía porque no tenía la experiencia necesaria, después se han dado las situaciones manejándome en muchas partes del mundo, no se da esa situación de dirigir la selección, pero trato de representarla bien. Sé que muchas partes de Colombia está feliz por todo eso, lo hecho por mí en Costa Rica ha sido importante para Colombia también, estoy muy contento por mi país», afirmó Suárez.

La prensa colombiana ha hecho eco de lo conseguido por Suárez.