Propuesta de la pasada administración no tiene apoyo del Gobierno que encabeza Rodrigo Chaves.

Redacción – El conocido proyecto del tren eléctrico que fue uno de los temas insignia de la pasada administración de Carlos Alvarado no termina por llenar el ojo al nuevo jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador.

Tema al que se refirió el jerarca este viernes en una conferencia de prensa organizada por el mencionado ente para abordar distintos asuntos.

Uno de estos terminó siendo la iniciativa de construir el llamado Tren Rápido de Pasajeros (TRP) que conectaría Paraíso de Cartago con El Coyol de Alajuela.

Idea que el mismo jerarca reconoce como positiva, en el sentido de que conectaría un total de 15 cantones entre sí.

Por lo que se convertiría en una opción más de transporte para la ciudadanía y que tendría como objetivo disminuir el flujo vehicular en los principales centros urbanos del Gran Área Metropolitana (GAM).

«Imagínese un tren que va a 20 km/h cruzando por los casos principales urbanos y bajando agujas, pitando y haciendo un montó de presa, diay yo no estoy convencido, yo no necesito ser experto para eso».

«Por supuesto que todos queremos un tren como nación, y un tren que le sirva a la gente, pero en este momento el tren que corre tiene un nivel de subsidio elevadísimo, eso nos cuesta a los que pagamos impuestos, lo ideal sería un tren sería un tren que sea casi que autosostenible»

«Lo que fue hecho anteriormente ese tranvía, que no es un tren rápido, es un tranvía lento a mí no me convence», señaló Amador.