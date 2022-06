Rudé jugó en la tercera división ibérica

Redacción – Muchos manudos no sabían que Albert Rudé, timonel erizo, fue jugador en la tercera división de España, pero por causa de una grave lesión se tuvo que retirar y tras decisión se pasó a los banquillos, ahora a sus 34 años buscará dar la copa 31 al León.

Pese a no ser un veterano en los banquillos, Rudé no cree que su edad sea una limitante para poder llenarse de gloria con Alajuelense, donde confiaron en él, gracias a su enorme preparación con licencias UEFA y demás experiencias como asistente.

El hoy estratega rojinegro reveló que en suelo ibérico jugó en la categoría de bronce, jugando hasta un playoffs para subir a segunda ante Las Palmas B, pero reconoce que no logró consolidarse por causa de una grave lesión antes a los 24 años.

Durante ese momento un rotura en el isquiotibial (músculo en la parte posterior del muslo) de la pierna derecha, la cuál fue muy grave. Esa lesión le provocó no estar a la altura para la división donde militaba. Bajo dos categorías, pero aún así

En sus días como jugador, Rudé era un jugador carrilero, a veces extremo o lateral derecho, pero eso sí, reconoce que la tercera era su techo debido que no tenía la suficiente calidad para ser profesional a nivel de segunda o primera categoría.

Todo eso le ayudó a tomar confianza para prepararse para ser entrenador y por eso fue ganando kilómetros siendo asistente de un técnico de la talla de Diego Alonso, actual estratega de Uruguay, que lo hicieron hoy estar a las puertas de ser campeón con La Liga.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y está con la ilusión al tope por estar muy cerca de darle una alegría a todo el liguismo, que sueña con ver al club ganando la copa número 31 de su historia en una serie ante Cartaginés.

«Como saben yo jugué en la tercera división de España, disputé un Playoffs para subir a segunda, pero nunca pude consolidarme en el rango profesional como lo es la segunda y la primera, nunca. Esa formación le dan a uno las herramientas que se necesita y la experiencia que he tenido como jugador ayuda obviamente. Yo pude ser asistente de Diego Alonso, uno de los mejores entrenadores de América que tiene a Uruguay clasificada al Mundial de Catar 2022, entonces estamos hablando de un gran técnico.

Todas esas experiencias las capitalice, pude estar ahí metido en cambios y estrategias, uno tiene el deber de capitalizarlas si quiere ser entrenador, a pesar de ser joven de edad todo lo que he vivido me da las herramientas para poder estar aquí y poder tener las esperanzas de sacar este título para la afición y la institución.

Desde que me lesioné a los 24 años, yo sabía que me tenía que pasar a los banquillos, lo tenía claro. Ahí empecé a entrenar, tenía presupuesto ser entrenador joven, ser entrenador de Alajuelense un club tan grande, llegar a una instancia final y estar a dos partidos de ser campeón con 34 años, lo tenía presupuestado, pero al final me sentía preparado, estoy a dos partidos de poder conseguirlo», afirmó Albert Rudé.