López inició el torneo inspirado dentro de la cancha

Redacción – El talentoso volante hondureño del León, Alex López, avisa a los rivales de Alajuelense a los cuáles les dice que ya es hora de que queden campeones, por lo que deja claro que irán por los tres torneos que jugarán este semestre.

López inició el Apertura 2022 inspirado con Alajuelense, ya que destapó con un golazo de larga distancia para ayudar a La Liga a vencer 2-0 al Santos de Guápiles.

Mostrando su calidad, el catracho se ganó los elogios de los fanáticos manudos que le echaron flores al volante, que promete darlo todo para que Alajuelense sea campeón en el Apertura 2022, Torneo de Copa y Liga Concacaf, que es donde verán acción los erizos.

Estos certámenes que enfrentarán los manudos son tomados con mucha seriedad y por eso, López señala que a los liguistas no les importa ganar 20 partidos seguidos, lo que la afición rojinegra quiere es la copa, por eso reitera urgencia de ser campeones.

Alex López sostienes que le ha tocado vivir las buenas y malas con el León, club al que llegó en enero del 2018, por ello deja claro que necesitan el trofeo de campeón.

«Hay que encarar los torneos de la misma manera y como los hemos encarado anteriormente, sabemos que son tres torneos importantes y ya es hora de que La Liga quede campeón. La afición está dolida porque lo que necesita no es ganar 20 partidos seguidos, lo que necesita es el trofeo. Para poder alcanzar la copa tenemos que ganar la máxima cantidad de partidos, me ha tocado vivir las buenas y las malas, al final final espero que hasta el momento que esté aquí, no me voy a ir de una manera que estén en contra mí, sino que siempre daré al máximo por esta institución», afirmó Alex López a Yashin Digital.

La exigencia y la presión sobre Alajuelense es total, por esa situación el plantel liderado por Fabián Coito buscará cumplir las expectativas del liguismo.