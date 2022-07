Oviedo tiene un preacuerdo que vence el 15 de agosto

Redacción – El gerente deportivo del Monstruo, Ángel Catalina, salió en defensa de Bryan Oviedo quién ha sido criticado por el preacuerdo con Saprissa y por eso revela que el lateral es muy saprissista, por eso ha desechado ofertas para estar en Tibás.

Catalina cataloga a Oviedo como un caballero y por ello, no pierde la fe que el 15 de agosto se confirme el arribo del respetado jugador de 32 años, que este pasado 28 de julio pidió disculpas a los morados, a los cuáles le aclaró que Saprissa es su prioridad.

Un contrato con su representante, es el que impide a Bryan llegar a buen puerto con los morados, por lo que firmó un polémico preacuerdo, en el cuál se ha dejado claro que es solo en caso que le salga una muy buena oferta en el extranjero.

Para el directivo morado hay un tiempo de espera que se han dado entre las partes y por eso debe respetuosos con Oviedo, quién ama de gran forma a la institución.

Ángel Catalina aprovechó una actividad de Fundación Saprissa para aclarar el tema de Bryan, que ha causado gran expectativa en la gran afición morada, que esperan que el lateral izquierdo logre un acuerdo definitivo con el Monstruo.

«Se han tenido contactos desde hace mucho tiempo, la comunicación es muy fluida. Es un muy buen jugador que cualquier equipo le gustaría tener en sus filas y contar con él, Su primera opción es Saprissa, Bryan Oviedo es muy saprissista y desechó ofertas para estar aquí, hay un tiempo de espera que nos hemos dado, debemos ser respetuosos con él, además es un caballero y es muy saprissista, al final somos respetuosos.

Desde ayer esta entrenando y veremos como irá caminando todo, son temas de algo que expresa Bryan, temas de él y su representante no puedo entrar, él explicó con claridad como es su situación, puedo explicar lo de Bryan y el club. Si sale la opción de que se incorpore al equipo genial, si no no pasa absolutamente nada, si se da que este aquí llevará un tiempo de aclimatación con el equipo», afirmó Ángel Catalina.

Los morados lograron habilitar este viernes al panameño Fidel Escobar, que podrá debutar con el Monstruo este domingo 31 de julio ante Puntarenas FC en La Cueva.