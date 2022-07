Bonilla es el primer nicaragüense en ser campeón como brumoso

Redacción – El talentoso volante nicaragüense del Cartaginés, Byron Bonilla, dice que lo amenazaron con multarlo si festejaba en el Estadio Alejandro Morera Soto con la bandera de Nicaragua, tierra que siente más que orgulloso de representar.

Bonilla aportó su granito de arena en la histórica gesta de los brumosos, que rompieron una sequía de 81 años tras hincar a La Liga con global de 2-1 en el Morera Soto.

En el minuto 105 de los tiempos extras, el nacido en Granada, Nicaragua, ingresó a la cancha para tomar el lugar de Michael Barrantes y con una gran labor, el pinolero ayudó a sus compañeros a maniatar al León, que vio como Cartaginés dio la vuelta olímpica.

Tras el pitazo final, las lágrimas brotaron del rostro de Bonilla que en el momento de recibir el trofeo apareció con la bandera de su nación, donde es muy querido por su humildad y calidad, que lo tienen como el número 10 de la selección pinolera.

Todo eso saca a relucir el amor de Byron por su patria y por eso salió con la bandera bicolor, la cuál le podría costar una multa, ya que le advirtieron que si salía con la misma lo iban a multar, pero eso le valió poco al volante que contó lo sucedido a AMPrensa.com.

«Mamá y papá tuvieron un varón, que se ha esforzado por dejar a Nicaragua en alto y ese es Byron Bonilla. Es lo mejor que hay y me dijeron que no podía traerla, que me iban a multar me dijeron en la federación, pero me vale porque Nicaragua va donde yo voy, orgulloso de mi país. La afición brumosa se lo merece», afirmó Byron Bonilla en charla con AMPrensa.com.

La comunidad nicaragüense en Costa Rica está más que orgullosa de su compatriota, que pudo salir campeón con el Cartaginés, que celebró al lado de su afición hasta altas horas de la madrugada de este 7 de julio.