También les solicita no caer en tentaciones y cumplir con su labor de la mejor forma posible.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le envió un mensaje de agradecimiento a los oficiales que conforman la Fuerza Pública por poner diariamente su vida en riesgo para proteger a la ciudadanía.

Palabras que expresó el mandatario este jueves en su visita a las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública.

Lugar en el que fue recibido por el jerarca de esa cartera, Jorge Torres, con quien sostuvo una reunión estratégica en compañía de los viceministros; Daniel Calderón, Martín Arias, Marlen Luna Alfaro y Randall Vega.

Posterior a este encuentro el mandatario dirigió unas palabras hacia los oficiales por medio de un intercomunicador con la intención de que le llegara a todos los integrantes de este cuerpo de seguridad.

Declaraciones que Casa Precidencial compartió por medio de un video en sus redes sociales, mismo en el que se observa a Chaves dando su mensaje en el que recalca el honor que conlleva colocarse el uniforme de servicio para proteger a la población en general.

Además, el presidente solicitó a los oficiales presentes continuar con su labor para mantener a los criminales fuera de las calles de Costa Rica, sin caer en las tentaciones que, en algunos casos, se exponen por su cargo.

«Un Estado que no puede garantizar la seguridad de su pueblo no está cumpliendo sus funciones, yo creo que un gobierno que no puede garantizar el derecho que a uno no le roben lo que se ganó con el sudor de la frente, que no lo estafen, que no violen y que no maltraten falló en su deber», señaló Chaves