Eloy había confirmado la separación con su ex esposa Karina Conejo hace algunos meses

Redacción– El fotógrafo Eloy Mora, quien hace unos días confirmó su nuevo noviazgo, en una entrevista para «De Boca en Boca», confirmó haber conocido a su pareja en una plataforma de citas llamada «Bumble».

Mora mencionó que la conoció en mayo y por medio de una publicación en Facebook el 2 de julio hizo pública su relación con «Sara».

“Conocí a esta chica hace un tiempo. No es artista, pero está llena de sensibilidad, no somos de mundos similares pero nos encanta compartírnoslos. No es perfecta, pero yo tampoco”, agregó Mora sobre su pareja.

Ha sido criticado en varias ocasiones ya que en febrero él y su ex pareja Karina Conejo, con la que comparten una hija, habían hecho pública su separación y 3 meses después Mora ya había vuelvo a encontrar el amor.