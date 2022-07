Big Mac buscará superar a Saborío en el goleo histórico de primera

Redacción – El veterano delantero norteño, Jonathan McDonald, asegura que Álvaro Saborío es insustituible en la historia de los Toros del Norte y por eso deja claro que no llegó a llenar ese espacio en el conjunto sancarleño.

Una lesión en la rodilla provocó el retiro de Saborío a sus 40 años, dejando así un gran vacío en San Carlos, donde es ídolo y de los chineados de la afición. La directiva norteña decidió fichar a Big Mac para reforzar el ataque.

McDonald llegó con gran ilusión al club norteño, con el que estuvo presente en una gira de fogueos por Guanacaste. Incluso, anotó en uno de esos duelos de preparación que le han servido para entender mejor la idea de Douglas Sequeira.

Aunque muchos quieren señalar que Jonathan llega a sustituir a Saborío, el ariete de 34 años deja claro que no busca llenar el campo del «Chompipe», ya que desde su óptica cada uno tiene estilos diferentes a la hora de saltar a la cancha.

Eso sí, McDonald deja claro que buscará igualar a Saborío en el goleo histórico de primera división, debido que Álvaro se quedó en 165 tantos y Jonathan suma 157 festejos, por lo que el nuevo fichaje norteño buscará destacar en esta nueva etapa.

Incluso, Big Mac afirma que está dispuesto a reunirse próximamente con el histórico atacante y que así le explique como se mueve todo en San Carlos.

«Todos sabemos la carrera increíble que hizo, Saborío es insustituible en la historia, no vengo a llenar ese espacio en San Carlos, yo vengo a realizar mi propia historia. Ya lo que hizo Saborío lo hizo y fue excelente, no puedo meterme ni tampoco compararme con él, ni querer meterme a competir, somos estilos diferentes.

Pero igual, los dos tenemos gol y yo estoy muy cerca de alcanzarlo en el goleo, tengo muy buena relación con él y lo conozco desde hace mucho, así que él me va aconsejar muy bien, porque no he estado mucho en San Carlos por la gira, por supuesto que me voy a reunir con él para que me explique el teje y maneje del club, Saborío es uno de los referentes y de las personas que toman la batuta del club», afirmó Jonathan McDonald al programa Desde La Banca de Canal 36.

Para sorpresa de muchos, Jonathan eligió el número 39 para portar en su camiseta. Dicho dorsal lo escogió por el significado (amor hacia la humanidad y el deseo de ayudar a mejorarlo) este es el motivo por el que el ariete usará el mismo.