En el caso de la prueba teórica, esta no tiene caducidad.

Redacción – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deja en claro que las personas que logran superar la prueba práctica de manejo tienen un lapso máximo de 6 meses para solicitar la licencia.

Así lo dejó en claro la autoridad en esta materia para evitar confusiones entre la población, aunque dejan en claro que la gran mayoría de personas obtiene la impresión de la licencia inmediatamente después de aprobar el examen.

Pero de igual manera revelan que han existido casos en los que las personas no realizan este trámite dentro del plazo máximo de 6 meses.

Situación ante la cual la Ley de Tránsito establece que las personas se ven forzadas a realizar la prueba nuevamente.

No obstante, otro dato que dejan en claro es que este lapso no aplica para la prueba práctica, misma que no tiene fecha de caducidad.

El MOPT también deja en claro que el recibo de pago tanto de los dos tipos de examen mantienen una validez de 18 meses.

Plazo que se estableció desde el año 2020, ante la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid-19, situación por la cual ampliaron el plazo de vigencia de este documento de 12 a 18 meses.