El sospechoso es un nicaragüense y está en fuga. Vecinos y policía lo buscan

Los hechos ocurrieron ayer jueves en el cantón de San Carlos, en Alajuela

Redacción- Este jueves anterior, un hombre habría violado a una niña de 11 años en San Carlos, por lo que es buscado por la policía.

Los hechos ocurrieron en la zona de Pital, luego de que el hombre metió a la menor a su casa por la fuerza.

Según trascendió, la violación ocurrió en horas de la mañana y, por la tarde, la menor le contó lo sucedido a su padre.

Al enterarse del hecho, el papá fue a buscar al hombre a su casa, quien le pidió perdón por lo sucedido y que no lo denunciara, dijo el papá a Noticias Repretel.

Según contó el padre al noticiero, el hombre casi lloraba y le suplicaba que no lo denunciara ante las autoridades.

«Hablo con él y le digo que por qué me le hizo eso a la chiquita y él, casi llorando, me suplicó que no le ponga la denuncia, que no llamara a la ley», dijo el papá a Repretel.

Tras eso, el hombre huyó por un piñal con dos niñas, una hija y una hijastra. Actualmente es buscado por vecinos y la policía.

Luego de la violación, la niña fue llevada el mismo jueves al hospital para las valoraciones respectivas.