Pregunta la lanzó en su cuenta de Instagram

Redacción- La reconocida presentadora de televisión, Viviana Calderon, pregunta preocupada a sus seguidores si ya pasó de moda.

Viviana Calderón se ha caracterizado por tener miles de seguidores en sus redes sociales con los cuales comparte su contenido y la cual recibe cientos de likes y comentarios.

Sin embargo, en los últimos días le ha surgido una preocupación pues ella asegura que ha notado que ya no tiene el mismo impacto en redes en comparación a meses anteriores.

«Últimamente he notado que mis publicaciones no tienen el mismo impacto que antes. ¿Por qué será? ¿Ya no me quieren? Será que ya caduqué. Algún experto en redes o ustedes, familia ‘instagramsistica’ ayudenme a entender qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar o si es algo con esta red social».

Por lo que, de esta manera Viviana Calderón está en busca de maneras de solucionar los problemas de alcance de sus publicaciones y así tener nuevamente las interacciones que había acostumbrado.

Eso sí, para muchos el que ya no tenga el mismo alcance en redes sociales es un reflejo de que la rubia ya no esté en medios de comunicación, pues esto la hace pasar desapercibida para muchos seguidores.