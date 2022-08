Vargas resalta gran labor de su grupo

Redacción – No hay dudas que el equipo del momento en el país es Puntarenas FC y para Alexander Vargas, timonel porteño es tan bonito el ambiente que se vive en el plantel que le han dado ganas de llorar, ya que tiene un grupo de jugadores increíble.

Vargas es el gestor del fantástico rendimiento porteño en el Apertura 2022, donde se dan el lujo de ser líderes del Grupo B con 16 puntos tras cinco triunfo y un empate, que refleja la enorme solvencia del conjunto de la Perla del Pacífico.

Los fanáticos naranjas están con una sonrisa de oreja a oreja por ver a su equipo viviendo un extraordinario nivel en primera división, a la cuál esperaron para volver ocho años, pero eso ya es parte del pasado ya que el «Puerto, puerto» retumba en el país.

Desde la óptica del timonel chuchequero, una de las claves para el buen momento de su club se debe a la humildad y unión de grupo, que impera. En el cuadro naranja ningún jugador se cree más que el otro, ya que son relevantes en la nómina.

Eso refleja porque poco a poco se ha ido consolidando un proceso, que inició al mando de Horacio Esquivel en segunda división y Alexander Vargas se ha encargado de perfeccionarlo con su fútbol moderno y técnicas de trabajar que han potenciado al club.

«Cuando yo llego el primer día y hablo con ellos en cancha, solo el hecho de verles a la cara ver esa humildad y esa unión me hizo pensar buenas cosas, ya tienen más de un año trabajando juntos y se hizo un buen trabajo con don Horacio Esquivel, a mí me ha tocado ahora ir con un proceso consolidándolo y creo que eso ha sido importante para el grupo, eso ha sido muy importante para el grupo.

Ellos han entendido lo que yo quiero y están dispuestos a trabajar, la figura es el equipo, todos son importantes en PFC, acá nadie se me va pasar de listo. Los 26 jugadores y los muchachos de alto rendimiento, creo que hay buena química de parte de ellos conmigo, hay un respeto muy integro y es algo que no negocio. Todos están bajo la misma línea, ver lo que pasó con el bus cuándo veníamos de camino, a veces se me salen las lágrimas, este grupo del PFC es increíble», afirmó Vargas.