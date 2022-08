Redacción – El expresidente de la República, Carlos Alvarado, inicia labores como profesor en la Universidad Tufts, ubicada cerca de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, que será el nuevo lugar de residencia para el mandatario tico del 2018 al 2022.

Alvarado dio su primera clase este 9 de agosto, donde compartió con un grupo de estudiantes que prestaron especial atención al ex-mandatario tico que enseñará la materia sobre diplomacia de países pequeños.

La facultad Fletcher de esa universidad privada divulgó fotos del político tico en su funciones como docente dando su primera charla a los estudiantes de GMAP, que en perfecto inglés vieron como el tico dio su mensaje en su primer día de labores.

Además, la figura del PAC tiene un nombramiento como miembro activo del Centro Edward R. Murrow para un Mundo Digital, con vigencia desde el viernes 1 de julio.

Carlos Alvarado renunció a la pensión de lujo que la ley otorga a expresidentes, se trasladó a inicios de julio a vivir en la Unión Americana, donde su esposa Claudia Dobles también recibió una beca en la Universidad Harvard, ubicada también en Massachusetts.

A sus 42 años, el ex-mandatario buscará enseñar una acción climática efectiva, descarbonización y conservación de la biodiversidad, compartirla, debatirla y enriquecerla en un fructífero intercambio con sus estudiantes, que buscará ayudar de gran manera.

In one of his first talks on campus, Professor @CarlosAlvQ joined Fletcher's GMAP students for a special conversation. 🇨🇷 pic.twitter.com/qh4Ye7mY0s

— The Fletcher School (@FletcherSchool) August 9, 2022