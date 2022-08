Redacción- En un sorprendente partido, Japón logró derrotar con marcador de 1-3 para las japonesas, que además de asegurarse la primera posición, lograron eliminar a las norteamericanas.

En los primeros 45 minutos, las japonesas fueron mejores en el terreno de juego pero les falto efectividad en el último cuarto de cancha y donde las estadounidenses lograron tener un buen bloque defensivo.

Llegó el primer tanto del partido, apareció Manaka Matsukubo a los 55 minutos de la parte complementaria envió el balón al fondo de las redes para vencer a la guardameta Mia Justus.

55' | Japan strikes first as Manaka Matsukubo slots one home.

Cayó el segundo tanto de las niponas, fue obra de Shinomi Coyama que volvió a vencer a la portera norteamericana Mia Justus y con esta victoria dejar afuera a la selección de «Las Barras y las Estrellas» del Mundial Femenino sub-20.

Rápidamente, llegó el descuento norteamericano en pies de Simone Jackson que logró perforar la portería de Shu Oba y así acercarse en el marcador en 70 minutos de la parte complementaria.

72' | Goal USA!! SImone Jackson pulls one back, keep fighting! 👊🇺🇸

Llegó la tercera anotación de las japonesas, Haruna Tabata logró derrotar a la guardameta Mia Justus para en 84 minutos del complemento, dejar sorpresivamente eliminada al combinado estadounidense.

84' | After a VAR review for offside, Japan tallies its third goal of the night.

🇺🇸 USA 1-3 JPN 🇯🇵 #U20WWC

