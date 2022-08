Redacción- Una cantidad importante de trabajadores de la municipalidad de San José salieron a manifestarse la mañana de este lunes para pedir un aumento salarial del 6%.

Asimismo ellos aseguran que solamente se les va a aumentar un 4,12%, monto que consideran muy bajo. Quienes han participado de esta manifestación son recolectores de basura y encagados del aseo de las vías públicas.

“Estos trabajadores tienen tres años de no tener ajuste de salario, más bien el alcalde les rebajó un 0,50. Esta es la municipalidad más poderosa de Centroamérica económicamente hablando y no se vale que Johnny Araya venga a decirnos que no hay plata» aseguró el coordinador de la protesta, edgar Morales.