Redacción – El famoso ciclista costarricense, Andrey Amador, ficha con nuevo equipo el EF Education Easypost en su carrera como ciclista profesional, donde compartirá con el famoso pedalista colombiano, Rigoberto Urán, que es el gran capo del conjunto.

Urán es el gran estandarte de este equipo, gracias a su enorme bagaje en el deporte de los pedales, donde el cafetero se da el lujo de ser de los mejores del orbe.

A sus 35 años, Amador dejará las filas del INEOS Team al final de este 2022, ya que estampó su firma con la escuadra que tiene su sede en Estados Unidos, que se da el lujo de ser uno de los equipos más fuertes del planeta en el ciclismo de élite en Europa.

En el 2023 marcará la temporada número 14 de Andrey compitiendo en el nivel WorldTour y en ese tiempo, ha experimentado los picos y valles, brindándole una gran cantidad de conocimiento y experiencia para aprovechar.

“Me defino como un ciclista que puede brindar apoyo en los mejores y peores momentos. Si tengo algo, lo doy todo y doy lo mejor para el equipo. me sacrifico No solo eso, sino que apuntaré a todo lo que pueda alcanzar”, dijo Amador.

A lo largo de su carrera, Andrey ha logrado muchas cosas y sus resultados lo demuestran, desde su victoria en 2008 en el Tour de l’Avenir hasta llevar el maillot de líder en su carrera favorita, el Giro de Italia.

Ese gran bagaje le ha permitido al tico conocer a varios ciclistas de EF Education-EasyPost a lo largo de los años, sabía que este era el equipo adecuado para él.

“Siempre he estado en contacto con los ciclistas y siempre escucho cosas muy buenas sobre el equipo. Además, me encantó ver a Lachlan Morton y Alex Howes montando La Ruta de los Conquistadores. Veo esto como un gran equipo con tantos países representados”, dice Andrey.

El CEO del equipo, Jonathan Vaughters, dice que Andrey Amador cumple un rol valioso dentro de la lista, donde será un corredor ancla.

«Amador es un corredor ancla, lo que significa que ancla al equipo en términos de hacer el trabajo duro. Tiene una experiencia increíble. Ha estado entre los diez primeros en múltiples grandes vueltas. Es un corredor muy capaz con un gran motor en esta parte de su carrera. Entonces, lo que nos está aportando es experiencia. Todavía tiene este gran motor, pero es un ayudante experimentado que, para un equipo tan joven y en constante evolución que realmente se está reposicionando a lo grande para 2023″, dijo el CEO.

La misión de Amador es volver a su nivel real dentro del ciclismo, ya que todavía considera que tiene todo lo necesario para volver a su mejor versión.