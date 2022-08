Ugalde tendrá que ver el Mundial por TV

Redacción – El mediático agente de jugadores, Kurt Morsink, salió en defensa de su representado Manfred Ugalde, a quién según él señala que siempre va decir que a Catar 2022 deben ir los que se lo ganaron y no se va meter pese a estar en Europa.

Ugalde renunció a La Sele en septiembre del 2021, luego de unas declaraciones de Suárez en una conferencia de prensa, las cuáles fueron interpretadas como una falta de respeto por el ariete, que decidió no volver más a la Tricolor mientras el colombiano esté.

Desde esa fecha, el formado en Saprissa no volvió más al cuadro patrio y por eso vio por televisión la clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo de la FIFA, en la cuál tiene las puertas cerradas, debido que aún no ha hecho las pases con el cafetero.

Es por ello, que Morsink deja claro que Manfred no va pedir que lo tomen en cuenta, a pesar que juega en un alto nivel con el FC Twente de Países Bajos, pero aún así, afirma que el ariete de 20 años prefiere que vayan los que si aportaron a la causa tica.

Kurt Morsink habló en Teletica Radio y salió en defensa de Manfred Ugalde, quién decidió hacerse a un lado de la Tricolor en el inicio de la octagonal de Concacaf.

«El tema de Manfred, yo no puedo decir quién tiene la culpa. Uno se preocupa por la Federación y por el país, todos estamos en lo mismo y queremos ver a la selección bien. Los que lo conocen saben que Manfred Ugalde va decir que vayan al Mundial los que se lo ganaron, él va decir que tomé esa decisión después de los primeros tres partidos, no fue a medio camino y él tomó una decisión relativamente temprano en las eliminatorias sin saber el futuro, tomó la decisión y no digo que sea culpa de Rodolfo Villalobos o el profesor Suárez, se clasificó al Mundial y gracias a Dios, cuándo se arregla o no yo no sé, creo que todo se puede solucionar y él primero que va decir que vayan los que se lo ganaron es Manfred, él no es uno que se va querer meter, él va decir que no se lo ganó y que vayan los que se lo ganaron», afirmó Kurt Morsink a Teletica Radio.