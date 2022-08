Cartaginés ha dado pena por su accidentado inicio de torneo

Redacción – El reconocido entrenador brumoso, Geiner Segura, afirma que no está poniendo excusas ante el mal momento del Cartaginés, debido que sabe muy bien lo que significa el cuadro de la Vieja Metrópoli en el país.

Segura vive una atmósfera bastante complicada al mando del cuadro blanquiazul, que en ocho jornadas solo registra seis puntos, lo cuál ha empezado a generar que muchos fanáticos brumosos pidiera la cabeza del timonel tras caer 1-2 ante Saprissa.

Ese incómodo momento ha hecho que sea penúltimos del Grupo A, por lo que el timonel de 47 años deja claro que ahora ven diferente a su equipo por ser los campeones nacionales, por lo que debe saber lidiar con el difícil momento al mando del club.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y deja claro que confía en levantar al Cartaginés, ya que solamente estaría realmente preocupado si tuviera un cuerpo técnico y jugadores desanimados, lo cuál no es el caso en la institución blanquiazul.

«Nosotros tenemos una afición sumamente exigente, sobre todo ahora por ser campeón y creo que al Cartaginés ahora se le exige más y se le ve diferente, creo que hemos tenido un momento que yo no le diría de amor y le diría un momento donde las cosas se nos dieron de buena manera a base de trabajo, ahorita estamos trabajando pero no se nos han dado los resultados, es normal que cualquiera afición quiera la salida de un técnico que no está tenido los resultados en su momento.

Me preocuparía que Geiner Segura tenga un cuerpo técnico desanimado y mis jugadores estén desanimados. Los grandes maestros que me dieron muchas herramientas, es que los momento difíciles hay que ser mucho análisis, también un entrenador me dijo que disfrutara de los pocos momentos dulces del fútbol, que son fugaces. Estamos en un momento difícil pero le hacemos frente, no estamos poniendo excusas, sabemos lo que significa el Cartaginés, nos debemos a una gran institución», afirmó Segura.

Cartaginés se alistará para enfrentar a mitad de semana a Pérez Zeledón en el Estadio Fello Meza, en un juego que verá a los dos peores clubes del Grupo A.