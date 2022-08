Solís tiene como mentor y consejero al Paté Centeno

Redacción – El gran ídolo del Saprissa, Alonso «Mariachi» Solís, afirma que siente vergüenza por pésimo inicio al mando del Municipal Garabito en segunda división.

Solís ha tenido un paupérrimo arranque con el cuadro de Garabito, ya que en cuatro juegos disputados ha perdido todos los encuentros, lo cuál tiene a los comandados por el «Mariachi» en el último lugar del Grupo A de la categoría de plata.

Este pasado 27 de agosto, la escuadra con sede en Jacó fue ridiculizada por el Municipal Liberia que goleó por 5-0 al plantel liderado por Solís, que abiertamente ha dicho que su mentor en los banquillos es su gran amigo; Paté Centeno.

Pero parece que los consejos por el Rey Paté no han ayudado al «Mariachi», que ha tenido que lidiar con múltiples adversidades para poder desarrollar su idea de juego con Garabito, donde hay días que no ha podido entrenar por diferentes situaciones.

Eso ha generado que el equipo solo registre derrotas, que le han valido grandes críticas y burlas a Solís Calderón, que deja claro que siempre busca lo mejor para el club.

Ante ese mal momento de su equipo, Solís reconoce que siente vergüenza porque es él que da la cara por la institución, que está plagada de jugadores jóvenes, lo cuál les está pasando la factura, ya que parecen ser el equipo «comodín» de segunda.

«Nosotros hemos tenido muchísimas cosas que hemos pasado, sin poder entrenar y pasar muchas cosas, no es excusa pero si es una realidad complicada, más que tenemos jóvenes. Por supuesto que sí me preocupa el mal inicio, evidentemente ha sido un campeonato muy difícil para nosotros y queremos que el proceso vaya acompañado de puntos, hemos atravesado muchísimas cosas que la gente no sabe, pero si ha sido difícil y nos ha costado muchísimo, ojalá que los muchachos puedan salir adelante con toda esta racha, en este caso uno es el que pone la cara, entonces también siente un poco de pena y de vergüenza, porque uno quiere lo mejor para la institución», afirmó Solís al programa Desde la Banca de Canal 36.