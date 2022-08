Redacción – El lateral izquierdo tico, Rónald Matarrita, volvió a los entrenamientos con el FC Cincinnati de la MLS y sueña con asistir al Mundial de Catar 2022 con La Sele.

Matarrita dejó atrás la ruptura del 95% de su tendón peroneo largo en su porción distal, que lo llevó a pasar por el quirófano a inicios del mes de abril de este 2022.

La lesión del defensor de la Tricolor fue en la primera parte del juego ante Canadá en la fase final de la octagonal, cuando el jugador fue víctima de una fuerte entrada que le afectó su tobillo izquierdo y obligó al cuerpo técnico a realizar el cambio.

Tras vivir un proceso de recuperación de más de cuatro meses, Rónald volvió a unirse al plantel del FC Cincinnati este pasado 30 de agosto, donde ya pudo ser comandado por Pat Noonan, entrenador estadounidense de su club.

Según contaron comunicadores que siguen al equipo norteamericano, el tico pudo participar plenamente del entrenamiento y así volver a los terrenos de juego de forma oficial, con el único objetivo de ver acción pronto con su escuadra.

Ronald Matarrita is officially back for #allforcincy and fully participating in training.

— Pat Brennan (@PBrennanENQ) August 30, 2022