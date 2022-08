Gimario hizo público el video

Redacción- Mujer que lucha contra el cáncer llora de felicidad al recibir saludo del cantante costarricense Gimario, al cual admira desde hace vario tiempo.

El cantante costarricense Gimario sorprendió a una señora en su cumpleñaos, al enviarle un saludo lo cual hizo llorar de felicidad a la cumpleañera.

Según se escucha en el vídeo, la señora de nombre Blanca que actualmente lucha contra un cáncer tenía el anhelo de conocer al artista urbano.

Ante loe motivo del video, el cantante no dudó en hacerlo público y en dedicarle unas sentidas palabras a la señora, donde asegura que pronto la ira a conocer.

«Es increíble el plan de Dios conmigo. Simplemente hay cosas que no tienen un precio y esto DEFINITIVAMENTE NO TIENE PRECIO. Feliz cumpleaños doña Blanca, gracias por hacerme sentir como el mejor ser humano del mundo, me uno a su lucha contra el cáncer y vamos a salir de esta con la ayuda de Dios prometo verla pronto. Solo cosas como estas llenan mis vacíos gracias Dios de verdad! Estoy con usted doña Blanca», afirmó Gimario en la publicación.