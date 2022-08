Jerarca reveló que hay casos en los que inclusive les da temor firmar algunos documentos.

Redacción – El director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Batalla, señala que dentro de la institución hay funcionarios desmotivados tras los casos de corrupción en los que se han visto envueltos.

Tal como ocurrió meses atrás con el mediático caso «Cochinilla», mismo en el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó a indagar en las instalaciones del propio Conavi.

Situación que terminó golpeando la imagen de este ente gubernamental ante la ciudadanía y que tendría afectadas a los mismas personas que trabajan ahí.

Dicho panorama fue descrito por Batalla ante los diputados que integran la Comisión de la provincia de Cartago.

Órgano de la Asamblea Legislativa al que se presentó por solicitud de los propios legisladores, quienes tenían como objetivo saber de primera mano como está el panorama para llevar a cabo mejoras en las distintas calles brumosas.

Pero el jerarca del Conavi aprovechó también para explicarle a los congresistas que el ambiente a lo interno de la propia institución no es el mejor.

Inclusive detalló que los escándalos han ocasionado que los funcionarios hasta tengan miedo de firmar algunos documentos.

«La mayoría de contratos de mantenimiento se vencen en el 2020 y dura la administración un año gestionando contratos para el 2021, y cuando se iban a dar estas ordenes de inicio viene el caso «Cochinilla» e inemediatamente, a partir de ahí el Conavi queda inmovil, estéril, no se mueve».

«Yo entro hace 18 días y lo que me topo es un grupo de gente muy desmotivada, un grupo de gente muy temerosa, un grupo de gente que no quiere hacer nada, que no quiere mover un lapicero para poder firmar absolutamente nada», declaró Batalla.

Palabras jerarca del Conavi ante los diputados