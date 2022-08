Agüero es una de las 23 seleccionadas que representarán al país

Redacción – La Sele Sub-20 femenina esconde historias fantásticas detrás de sus seleccionadas y un relato digno de compartir es el de Sianif Agüero, volante tica que revela que el fútbol le cambió la vida y evitó que quedara en silla de ruedas.

Agüero creció en los barrios del cantón central de Alajuela, donde se enamoró del fútbol desde pequeña, pese a ser un poco tímida y callada fuera de las canchas.

A sus 18 años, la jugadora que milita en Alajuelense FF está encantada por representar al país en la Copa del Mundo que se realiza en el país, pero para llegar a esto tuvo que pasar por un largo proceso de mucho aprendizaje y vivencias.

Sianif cuenta con todo el proceso de selecciones menores, inició con la Sub 15, luego fue Sub 17 y ahora es parte del selecto grupo elegido por el venezolano José Catoya, que no dudó en convocar a la joven que se caracteriza por su velocidad y picardía con el balón.

Eso ha hecho que en la cancha nunca pase desaparecida, ya que sus condiciones le dan la facilidad de ser un dolor de cabeza para las defensas rivales. Pero para poder estar donde está ahorita, la joven nacida en el 2004 tuvo que vivir días complicado.

Por causa de un problema de formación en el hueso, que le fue descubierto gracias al fútbol, deporte de cuál Agüero está enamorada debido que le ayudó a cambiar su vida para siempre, ya que al detectársele este problema se evitó quedar en silla de ruedas.

Dicho problema en su cuerpo generaba que se le desmontara mucho la cadera a la futbolista, que habló con la Fedefútbol y contó que si no le hubiera visto ese pequeño detalle en su cuerpo, la número 6 de la Tricolor no estaría jugando fútbol.

«La verdad es que el fútbol no ha dado una vuelta increíble en la vida, yo no podía jugar fútbol porque al nacer tuve un problema de formación en el hueso y se me desmontaba mucho la cadera, tuve que pasar de tres a seis meses ligada para poder jugar, sino me hubieran visto ese pequeño detalle, yo prácticamente estaría en silla de ruedas la verdad, pero mis papás súper orgullosos y mi familia igual.

La verdad que el fútbol me vino a cambiar la vida, ahora es un orgullo portar la camiseta de la Selección Nacional, muchas anhelan llegar, pero es muy difícil y ahora que uno está aquí, solo queda aprovechar la oportunidad y nunca confiarse», afirmó Agüero en charla con la Fedefútbol.