Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está orgulloso del destino de calidad mundial que es Surf City, un sitio que han apostado en el país centroamericano para potenciar considerablemente su turismo.

Surf City es el proyecto más grande y exitoso del gobierno de Bukele, que ya presentó con éxito ya la primera fase de este concepto donde se han invertido más de $350 millones y también se están generando más de 15 mil empleos en suelo cuscatleco.

Además, se han construido carreteras, pasos a desnivel, parques de aventuras y hasta un Parque de Diversiones llamado «Sunset Park». Esto también ha sido posible gracias a la alianza que crearon con el Gobierno de China.

Solo «Sunset Park» atenderá más de mil personas de forma diaria y cuenta con un total de cinco atracciones para niños y adultos. Bukele afirma que en Surf City han capacitado más de mil personas para que sean guardavidas.

Todas estas facilidades han convertido a la nación centroamericana como la capital del Surf, gracias a esta ciudad creada por el gobierno salvadoreño permite realizar competiciones como Mundiales del deporte de las olas y otras prestigiosas justas más.

Incluso, los ticos Carlos Múñoz, Brisa Hennessy, Leilani McGonagle y muchos más, han asistido a El Salvador para competir en Surf City, donde se espera que por año se atiendan más de 1 millón de visitantes.

Ya se han hecho siete torneos de Surf de calidad mundial. Sin dudas, que la labor del mandatario refleja sus grandes esfuerzos por llevar más visitantes de todas partes del orbe. Esto le ha permitido a Bukele ganar más adeptos en muchas partes.

Bukele afirma que en El Salvador no se aíslan al mundo, por eso no solo desean tener alianzas con Chinas, ya que también desean unir vínculos con otras naciones y por esa situación lo único que pide es respeto a su nación para establecer lazos.

Este proyecto ya inició con Surf City 2 y así continuar mejorando en pro de dar a conocer aún más a la nación centroamericana, que cuenta con paradisiacas playas.

Días atrás, lanzamos un segundo @surfcity en Punta Mango.

Y el viernes, lanzamos la segunda fase del primer @surfcity, en La Libertad.

🤙🏼🏄🏻‍♂️

Days ago, we launched a second @surfcity in Punta Mango.

And Friday, we launched the second phase of the first @surfcity in La Libertad. pic.twitter.com/vkWvfHOOkV

— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 29, 2022