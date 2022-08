Redacción – La afición del Sunderland recibe a Jewison Bennette bajo una impresionante ovación en el Stadium of Light, que le dio una calurosa bienvenida al tico.

Antes del inicio del juego que tuvieron los Black Cats ante el Rotherdam este 31 de agosto en la Championship, el tico salió al terreno de juego al lado de los otros jóvenes que llegaron al cuadro rojiblanco recientemente.

Con una lluvia de aplausos sensacional de los más de 45 mil fanáticos en las gradas, el costarricense y tres compañeros más vivieron un ambiente emocionante.

