Bennette firmara por cuatro años con el Sunderland

Redacción – Con una maleta llena de ilusiones y deseos de trascender, Jewison Bennette viajó a Inglaterra para unirse al Sunderland FC de la Championship de Inglaterra, donde el habilidoso extremo izquierdo buscará trascender.

Bennette dio a conocer que conversó con Joel Campbell, Celso Borges y Keylor Navas, este último le recomendó irse a Europa en busca de crecer futbolísticamente y así potenciarse de gran forma en busca de cumplir sus deseos en el plano deportivo.

Su viaje inició este lunes y llegará a Londres este martes 23 de agosto y se espera que el día miércoles ya este siendo sometido a las pruebas médicas para así firmar por cuatro años con el equipo que ha sido campeón seis veces de primera división inglesa.

Uno de los consejos que le dio Navas al joven formado en Herediano es que se marchara al equipo de la segunda división inglesa, con el objetivo de que crezca y que no pusiera por delante el dinero, sino que priorizara el plano deportivo.

Jewison Bennette habló con Tigo Sports y reveló que habló con Navas para tomar la decisión de firmar con el cuadro inglés, que en el pasado tuvo en sus filas a Bryan Oviedo.

«Si con la mayoría, con Joel Campbell, Celso Borges y Keylor Navas me dijo que buscara ir a Europa para crecer futbolísticamente principalmente, lo importante es subir el rendimiento futbolístico y el dinero después llegara, pero lo principal era jugar en Europa, yo hablé con el profe Suárez por las oportunidades que me dio y por la confianza, del aprecio que me ha tenido y la oportunidad de ponerme en juegos importantes, creo que fue clave para poder cumplir este sueño», afirmó Bennette a Tigo Sports.