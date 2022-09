Porteños suman cuatro partidos sin ganar en el torneo

Redacción – El entrenador porteño, Alexander Vargas, afirma que el Puntarenas FC no se ha caído emocionalmente en el torneo y cree que no se van a caer, por lo que trabajara con sus jugadores para seguir en la batalla por clasificar.

Vargas es consciente del incomodo momento que viven el cuadro naranja, que ya suma cuatro partidos sin ganar en el certamen, debido que de los últimos 12 puntos disputados solo cosecharon dos, lo cuál le ha quitado un poco de fuerza al PFC.

Para el timonel de los porteños, su plantel debe fortalecerse de las derrotas cosechadas ante Grecia y Saprissa, por lo que espera que socando las tuercas del barco chuchequero puedan regresar a la senda de la victoria en el Apertura 2022.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y afirma que el PFC no se va caerá en el torneo, a pesar de que muchos cree que al cuadro porteño ya se la acabó la gasolina.

«No estoy acostumbrado a menos preciar a ningún rival, todos los equipos son difíciles y todos los equipos tienen su manera de hacernos daño. PFC no se ha caído emocionalmente y creo que no se va caer, es que también muchas veces las derrotas nos tienen que fortalecer, debemos tener la tuercas del barco socadas y como capitán del barco debo acomodar esas cosas, voy hablar con mis jugadores y eso lo hago a lo interno.

El equipo no se va caer, es un equipo que viene ascendiendo y no va fácil ningún tipo de trabajo, los resultados no los vamos a tapar con un dedo y sabemos que no han sido los mejores, deseara ganar todos los partidos, pero esperemos que en la parte emocional no nos vamos a caer, nos podrán ganar por virtud del rival, pero no nos van a ganar en la parte emocional, quiero que seamos un equipo equilibrado», afirmó Vargas.

Puntarenas se alista para visitar este próximo viernes 9 de septiembre al Sporting FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser a las 8:00 de la noche.