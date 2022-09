Lassiter añora por un nuevo llamado a La Sele

Redacción – El veloz extremo izquierdo tico, Ariel Lassiter, afirma que en la Selección Nacional nadie tiene un campo fijo y por eso se enfoca en potenciarse con la camiseta del Inter Miami de la MLS para volver a ser llamado al cuadro patrio.

Lassiter cambió por completo su pensamiento sobre La Sele, ya que en julio del 2021 desató gran polémica en el país cuando dijo que ya tenía un puesto ganado en el cuadro patrio, diciendo además que siempre iba estar listo para Luis Fernando Suárez.

Ya ha pasado un año de esas declaraciones del atacante de 27 años, que en su momento las mismas fueron mal interpretadas y lo que él quiso decir, fue que había hecho un gran trabajo en la Copa Oro y por eso siempre iba estar preparado.

Además, el hombre del Inter Miami señala que no sabe porque fue excluido del representativo patrio, del cuál no defiende desde el 3 de septiembre del 2021, cuando disputó un total de 61 minutos en la primera fecha de la octagonal.

Ariel Lassiter habló con Tigo Sports y afirma que lo único que ha hecho es buscar respuestas ante su exclusión de La Sele, donde ha aprovechado para ver los partidos que ha tenido con el cuadro tricolor.

«Obviamente que sí, los que me conocen saben que no soy una persona así, siempre voy a querer pelear por un puesto y sé que en la Selección Nacional nadie tiene un campo fijo, pero lo que yo quería decir es que había hecho un gran trabajo en el torneo, entonces nada más quería estar listo para la próxima convocatoria.

La verdad no sé porque fui excluido, lo he pensado mucho y lo único que he hecho fue ver mis partidos otra vez, estudiar que puedo hacer mejor, haciendo preguntas con otros jugadores y en donde puedo mejorar», afirmó Ariel Lassiter a Tigo Sports.

En la presente temporada de la MLS, Lassiter registra 1380 minutos en 24 partidos, donde se ha dado el lujo de anotar tres goles y dar dos asistencias.