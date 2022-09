José Carlos está muy feliz por fichar con el Santos

Redacción – Firmar con el Santos tiene muy ilusionado a José Carlos Paradela, que afirma que su hermano le ha hablado mucho del país y le pide que no sea como él, con el fin de que crea su propia historia dentro del deporte.

Santos logró traerse al atacante de 19 años que estuvo en Premundial Sub-20 defendiendo a Cuba. Precisamente, fue en ese torneo regional donde fue observado por personeros del cuadro del Caribe, donde no dudaron en fichar al hermano ariete morado.

Incluso, Luis catalogó a su hermano al cuál le lleva seis años como una fotocopia de él, ya que físicamente se parecen bastante. Asimismo, José Carlos se dedicó a ser futbolista por influenza de su familiar, que siempre lo ha inspirado.

Es por ello, que después de que se oficializara la llegada de José al Santos, que decidió prestarlo a un club de Liga de Ascenso, el jugador del Saprissa se acercó a su familiar y le pidió que no intenté copiar sus pasos, sino que haga su propio recorrido.

El deseo de Luis Javier es que su hermano sea mejor y es por eso, que José Carlos contó detalles de una charla con su ejemplo a seguir, ya que sigue la liga tica desde hace dos años que llegó su familiar a jugar con el cuadro santista también.

«Mi hermano me ha hablado mucho y me dice que no sea como él, que debo proponerme otras metas, que debo luchar por mis objetivos, que no me proponga siempre ser como él, si no llego me he quedado, debo proponerme ser mejor, llegar a un nivel alto y estar aquí para apoyar al Santos. El fútbol de Costa Rica tiene buen nivel y de mucho contacto, desde hace dos años que mi hermano ha llegado acá lo he seguido, me gustaba mucho venir a esta liga desde el primer momento. Muchos me han dicho que de el máximo, que esperan verme jugar como mi hermano o mejor, voy a darlo todo acá para no quedarles mal», afirmó José Carlos Paradela.