Era representante del Gobierno ante la Junta Directiva de esta institución.

Redacción – La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo este lunes la salida de uno de sus directivos, mismo que presentó su renuncia debido a la destitución del presidente ejecutivo del mencionado ente, Álvaro Ramos.

Movimiento que se presentó cúpula de la Caja luego de que el pasado sábado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tomara la decisión de despedirlo.

Acción que tomó el ocupante de la silla presidencial debido a un desacuerdo por el aumento en el salario por ₡7.500 que se aprobó para los 63.000 empleados de la institución.

Situación que no terminó siendo del agrado de Guillermo Hernández, quien fue el directivo que decidió presentar su renuncia.

Este anuncio lo dio a conocer por medio de un documento oficial que le entregó a las autoridades de la CCSS.

«Acepté la invitación de don Álvaro Ramos Chaves a ser parte de su proyecto de seguridad social, orientado a impactar elementos sustanciales en la Caja. Hoy, el corte de manera súbita de su nombramiento como presidente ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial», detalla la carta.