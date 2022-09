Cabalceta no ha necesitado de muchos reflectores en La Liga

Redacción – El aguerrido defensor rojinegro, Erick Cabalceta, ya se siente como un liguistas más y deja claro que llegó al León para sudar la camiseta con orgullo y esfuerzo, lo cuál demuestra el enorme compromiso del zaguero.

Cabalceta fue presentado como nuevo jugador de La Liga el pasado 15 de agosto, en el último fichaje hecho por Agustín Lleida como gerente deportivo del León, lo cuál el tico – salvadoreño agradece al ibérico por la confianza en su momento.

Su arribo a Alajuelense sorprendió a propios y extraños, pero conforme han ido pasando las semanas se ha visto como su llegada fue más que acertada, ya que con muchas ganas e ímpetu se ha ganado un espacio en la formación de La Liga.

Para el defensor de 28 años, el apoyo de la afición eriza lo ha fortalecido y por eso deja claro que aprecia ese cariño que le muestra el liguismo, que en redes sociales lo llenan de comentarios positivos, por lo que trabajará para que eso se mantenga.

Es por ello, que Erick Cabalceta se ilusiona con la opción de renovar su contrato, ya que el mismo termina en diciembre, por eso espera continuar mucho siento en la institución manuda, ya que se siente como si fuera un jugador viejo en el club.

«Soy un liguista más, que ha venido a sudar la camiseta con orgullo y sacrificio, agradecerle a la afición por todo el aprecio y cariño, ojalá sea así en los momentos buenos y malos, para mí es muy importante sentir el apoyo de la afición, porque vengo llegando y la verdad que me siento como si fuera viejo, es muy importante para un jugador sentir el apoyo de ellos.

Mi contrato es hasta diciembre y la verdad que me entusiasmo poder pensar en una renovación, hay que seguir trabajando y si se da la bendición de seguir acá, lo tomó con orgullo como cuando me llamó Agustín Lleida, si me toca la renovación encantado y tratar de hacer todo de la mejor manera», afirmó Cabalceta en Yashin Digital.