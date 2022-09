Redacción – Un fuerte temblor de magnitud de 7,4 grados ocurrió la tarde de este lunes en México, justo en una fecha recordada por históricos sismos en el país azteca.

La información fue detallada por el Sismológico Nacional de México, quienes apuntan a que el epicentro de este movimiento telúrico se dio 42 kilómetros al norte-noroeste de La Placita de Morelos, Michoacán.

Mientras que la profundidad de este temblor fue de 10 kilómetros, situación por la cual en la capital de este país, la Ciudad de México, el temblor fue percibido con gran fuerza.

Este sismo ocurre justamente en una fecha que es recordada por todos los mexicanos debido a fuertes terremotos que han ocurrido en la CDMX en los años 1985 y 2017.

WATCH: Magnitude 7.6 #earthquake that struck off the coast of Michoacán felt in Mexico City pic.twitter.com/PnsTPN35gK

— Cicada News (@cicada_news) September 19, 2022