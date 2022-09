Segura asume la responsabilidad del desdibujado certamen brumoso

Redacción – El reconocido entrenador brumoso, Geiner Segura, señala que tal vez se ha equivocado en algunas cosas durante el Apertura 2022, donde se ha visto un Cartaginés bastante desdibujado que está al borde de la eliminación.

Segura asumió la responsabilidad del empate de 1-1 ante Santos en el Fello Meza, que dejó a los blanquiazules al borde de la eliminación, que les impediría el sueño de defender su corona dignamente en la fase final.

Desde la óptica del estratega de 47 años, él siempre ha buscado lo mejor para su plantel, pero eso sí, no esconde que en el certamen ha tomado decisiones desafortunadas que le han costado caro al Campeón Nacional.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y considera que sus jugadores no hacen las cosas adrede, debido que no han dejado de esforzarse por Cartaginés, que vio como su DT a lo largo del torneo se dedicó a poner excusas por los malos resultados.

«Bajo la idea que tenemos estamos haciendo un esfuerzo, no podemos quitarle la creatividad al jugador, pero a veces se han equivocado. Nadie me ha preguntado, pero tal vez yo me equivoqué en algunas cosas en este torneo, no me cabe la menor duda que me equivoqué, voy analizar para seguir creciendo y soy un ser humano, en el cuál se puede cometer errores, creo que los muchachos no lo hacen adrede, este equipo sigue luchando y corriendo, eso me llena de satisfacción y vamos a seguir preparándonos, vienen cosas buenas para la institución», afirmó Geiner Segura.