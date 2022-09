Álvarez ya tiene un año en el fútbol chapín

Redacción – El reconocido arquero nacional, Minor Álvarez, afirma que en el fútbol de Guatemala está viviendo lo mismo que sufre Keylor Navas en las filas del PSG francés.

Álvarez tiene un año de formar parte del Cobán Imperial de la Liga Nacional de Guatemala, donde se ha topado con diferentes adversidades que lo han hecho fortalecerse en la parte mental y laboral, ya que cuándo llegó gozaba de gran regularidad.

Pero al final de su primer torneo con el cuadro chapín fue relegado a la banca, pese a sus notables intervenciones bajo palos de los «Príncipes Azules», donde llegó a ser considerado como uno de los mejores arqueros del torneo.

Con el entrenador del Cobán tuvo roces y el estratega optó por llevar otro portero, lo cuál hizo que Álvarez se quedara en la banca, generando así que el formado en Saprissa viera caer su sueño de ir al Mundial de Catar 2022 con La Sele.

Esa situación que le ha tocado lidiar en suelo guatemalteco, el arquero de 32 años la compara con lo que vive Navas en el París Saint Germain o incluso la ve similar a lo que tuvo que vivir Iker Casillas en su momento con el Real Madrid.

Este actual certamen en Guatemala, Minor le ha tocado alternar titularidad, lo cuál no le gusta debido que siempre quiere jugar, eso sí, deja claro que en el país centroamericano está muy contento, ya que tiene buen salario que le ayuda a tener estabilidad económica.

«Ya tengo un año exactamente con el Cobán Imperial, club que es mi casa desde septiembre del 2021. Ha sido por diferentes temas que ya uno grande y cierta experiencia debe afrontar y manejar, cuando vine se jugó con un entrenador nuevo que llegó al mismo tiempo mío, que no nos conocíamos pero sin embargo levantamos al equipo de la última posición, hasta estar en zona de clasificación y por 10 partidos estuvimos puntuando.

Ya casi al final del torneo me relegó al banquillo y al terminar el torneo pidió traer otro portero de su misma nacionalidad y cosa que no solo a mí me pasó. Hemos visto a nivel internacional, en Guatemala estoy viviendo lo mismo que está sufriendo Navas en el PSG, también le tocó a Casillas con Navas en el Real Madrid, pero es parte del fútbol y es parte de no ser del agrado de muchos o de algunos. Estoy alternando titularidad, ya tengo siete partidos jugados, pero así lo ha manejado el entrenador.

Eso truncó mi sueño de aspirar ir al Mundial, pero si embargo ya uno pensando en otros aspectos y más que todos familiares, de estabilidad y por eso estoy acá, tratando de cubrir los gastos y guardar lo más posible para mi retiro del fútbol, que considero que no está tan cerca ni tampoco tan lejos», afirmó Minor Álvarez en charla con AMPrensa.com.

En el currículo de Álvarez destacan pasos por clubes como Saprissa, Herediano, Pérez Zeledón, el desaparecido Limón FC y otros conjuntos más.