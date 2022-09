Centeno asumió la responsabilidad del papelón guadalupano

Redacción – El mediático entrenador de Guadalupe, Wálter Centeno Corea, afirma que ha visto equipos que han perdido 5-0 partidos, pero aún así han ganado títulos.

Centeno asumió la responsabilidad tras la penosa caída de Guadalupe, que recibió cinco goles de parte del Herediano que no tuvo piedad del cuadro con sede en Goicochea.

Ese resultado se suma a otras vergonzosas derrotas que ha vivido Paté en los banquillos, por lo que el estratega espera que estos golpes ayuden a crecer a sus jugadores, que deben entender que en el fútbol no todo son momentos dulces.

En medio de la tempestad por el resultado ante el equipo que nació grande, Centeno pide calma a sus jugadores y principalmente él como cabeza del plantel, por lo que en conferencia de prensa reconoce que los juegos que restan los verán claves para mejorar.

«Hemos tenido muchas perdidas, hemos hablado bastante. Ahora hay que mantener la calma, principalmente mi persona como cabeza de grupo, me toca ahora lidiar con la adversidad en un momento muy difícil, lo más importante ahora es mantener la calma, no volverse loco y principalmente uno como entrenador, pero ahora nos queda tomar estos partidos que restan como algo para mejorar, yo he visto equipos perder 5-0 y han ganado títulos, pero entonces hay que apelar a eso cuando estas en momentos como el que está viviendo Guadalupe FC», afirmó Paté Centeno.