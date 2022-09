Redacción- En una entrevista para Telenoticias, Alex Mora Rojas contó lo que vivió cuando bajó hasta donde estaba el bus para poder auxiliar a las víctimas de la tragedia de Cambronero.

Mora fue el primer cruzrojista en llegar a la escena, luego de que le avisaran lo que había sucedido.

Él comentó que ese día se encontraba con su familia cuando tuvo que irse de inmediato hacia Cambronero.

Al llegar al lugar Alex Mora lo describió como una pesadilla. Cuando logró bajar, la primera persona que vio fue al chofer del bus, el cual le indicó que habían muchas personas prensadas y heridas.

Mora también recordó que escuchó cuando un niño de 13 años le pedía ayuda a gritos.

«En su carita vi el cansancio, y me dice ya no aguanto, ya no Aguanto, ayúdeme que me voy a caer». Aseguró el cruzrojista.