Redacción- Jewison Bennette jugó 31 minutos en la derrota del Sunderland 2-1 ante el Swansea City y aunque el tico entró con ganas de cambiar el marcador, no pudo hacer nada para que su equipo logrará el empate.

Llegó el primer gol del juego, llegó a los 13 minutos por medio de Oli Cooper que sacó un remate para vencer al arquero Anthony Patterson y así adelantar a los locales en el marcador.

💥 @cooperollie11 's first league goal for the Swans 👏 pic.twitter.com/YhkXDPGHxy

Tras una gran jugada del Swansea, cayó el segundo tanto del juego, Harry Darling apareció para sacar un cabezazo y así seguir aumentado su ventaja en el marcador en 45+1 del primer tiempo.

Third goal from a set-piece in three games 🔥 pic.twitter.com/BWDvwPKCF2

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) October 8, 2022