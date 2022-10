Redacción – El expresidente de la República, Carlos Alvarado, fue invitado por la prestigiosa Universidad de Harvard para brindar una lección sobre cómo se dio el manejó de la pandemia en el país.

Clase en la que se vio acompañado por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya.

Ambas figuras del pasado gobierno que desde marzo de 2020 tuvieron que iniciar con las acciones para mitigar la afectación del virus del Covid-19 en el país.

Medidas que habría sido expuestas por Alvarado y Macaya ante la Escuela de Salud Pública de la universidad norteamericana.

La presencia del exmandatario en centros de enseñanza superior se ha vuelto algo recurrente desde que entregó la banda presidencial el pasado 8 de mayo.

Inclusive el pasado mes de agosto se unió como profesor a la Universidad Tufts, misma que se encuentra en el estado de Massachusetts al noreste del país norteamericano.

Espacio en el que Alvarado se desarrolla como educador en la Escuela de Derecho y Diplomacia, misma que es una de las más renombradas en todo el mundo.

Debido a que la misma se enfoca únicamente en los estudios de posgrado en relaciones internacionales.

Agradezco a la Escuela de Salud Pública de Harvard por invitarme a dar una clase, junto a Román Macaya, sobre cómo 🇨🇷 manejó la pandemia.

Thanks @HarvardChanSPH for inviting me to give a lecture about the way Costa Rica faced the COVID-19 pandemic challenges. @FletcherSchool pic.twitter.com/t9Yh9T6t5V

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) October 1, 2022