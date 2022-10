Redacción –Para Juan Pablo Escobar Henao, hijo del desaparecido narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, ahora llamado Sebastián Marroquín, la educación es vital para alejar a la población de las drogas.

En el ámbito personal considera que cualquier país debe hacer todos los esfuerzos necesarios para reforzar su presencia de la autoridad en todos los rincones, porque donde no está la autoridad está el narcotráfico.

Sin embargo, cree que una herramienta que esta subvalorada es la educación y que es tan importante para evitar que la juventud no siga los pasos de la criminalidad.

“A veces no sentimos que estamos haciendo el esfuerzo necesario, pensamos que educar no es importante y si lo es y soy una muestra importante. Yo me pude educar soy un arquitecto, un diseñador industrial, doy conferencias, hago otras cosas y es gracias a la educación y a las oportunidades que tuve, y deberíamos tener todos para que no tener excusas de caer en la criminalidad”, comentó.

Señala que cuando un país crea políticas que invitan a la inclusión y a la educación en general, en esos lugares se genera paz.

“Para mí la educación es un arma tan poderosa”, añadió.

Marroquín asegura que el peor error que puede hacer una persona es acostumbrarse a la violencia y verla con naturalidad. Leer en el diario que hubo en asesinato, una masacre, una disputa por drogas, por eso, este esfuerzo que hace AMPrensa.com de traerme acá, tiene que ver con esa preocupación como sociedad para que algo cambie y no llegue a los extremos que llegó Colombia.

La conferencia que impartirá el hijo de «El Patrón», como se llamaba popularmente a Pablo Emilio Escobar, será este miércoles a las 10:00 a.m. en el gimnasio BN Arena. El evento es gratuito y hay espacio para 1500 personas.