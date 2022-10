Guzmán le echó flores al León

Redacción – El aguerrido volante del Saprissa, David Guzmán, afirma que le pone feliz ver a La Liga representar a Costa Rica de buena forma en Liga Concacaf, donde los manudos son el único representante del país en semis del torneo regional.

Guzmán dejó saber su alegría por el gran labor que ha hecho Alajuelense, que este próximo martes 11 de octubre enfrentarán la vuelta de la serie ante Real España de Honduras en el Morera Soto y solo 72 horas después visitarán La Cueva.

Para el volante del Monstruo de 32 años, Saprissa no se preocupa por lo que haga su odiado rival en el torneo regional y más bien buscarán hacer respetar su casa el próximo 14 de octubre para de esa forma colarse a la final del certamen de Apertura 2022.

David Guzmán deja claro que en Saprissa buscarán la clasificación en su casa, luego de un enorme 0-0 en la ida que tuvo como gran figura a Leonel Moreira bajo palos.

«En realidad lo que vivan no me preocupa, me pone feliz ver a La Liga representar al país en Concacaf, entonces eso es bueno para el país y esto es fútbol, nosotros tenemos que ser agradecidos que están haciendo las cosas bien, después de ahí va venir un partido el viernes donde como se recuperen no sabremos nosotros, en Saprissa nos vamos a enfocar en nosotros y tenemos que afrontarlo con mucha seriedad», afirmó Guzmán.