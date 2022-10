Al mencionarse la frase «show político» se encendieron los ánimos tan solo en el primer día que se reúnes este equipo de trabajo.

Redacción – Dos legisladores de oposición se molestaron este lunes con la diputada Pilar Cisneros, tan solo en el primer día que sesiona la comisión a cargo de investigar el financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña electoral.

La diferencia entre los congresistas se dio por unas palabras que externó la jefa del partido gobierno, mismas en las que les solicitaba a sus compañeros de realizar una buena labor a conciencia en este nuevo órgano legislativo.

Petición que la reconocida periodista de profesión hizo al decir que espera que la comisión no se termine convirtiendo en un «circo» o «show político».

Frases que no cayeron nada bien en cuatro diputados que conforman este equipo de trabajo que inició funciones este lunes por la mañana.

Entre los congresistas que dejaron en claro su molestia por lo que dijo Cisneros se encuentra Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN), Ariel Robles del Frente Amplio y Dinorah Barquero del PLN.

Aunque fueron Castro y Nicolás quienes se manifestaron con más fuerza por lo que expresó la jefa de la bancada del partido Progreso Social Democrático (PSD).

Debido a que la socialcristiana y el liberacionista pidieron la palabra inmediatamente después de lo señalado por Cisneros.

«Ojalá que esta Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos no sea para hacer un circo, ni sea para hacer un show político, si no sea realmente para lograr cambios sumamente importantes que necesitamos en nuestra legislación electoral», apuntó la diputada oficialista.

Declaración que ocasionó el malestar de Castro quien dijo sentirse ofendida por lo que expresó la comunicado de profesión.

«Si quisiera hacerles una instancia a los compañeros en este caso a doña Pilar quien fue la que hizo la observación de que no se esté mencionando ni diciendo que esto es un show político, porque yo me ofendo personalmente, no sé si los compañeros, pero yo me ofendo porque yo no estoy aquí para un show políticos de ninguna naturaleza», declaró la integrante del PUSC.

Mientras que Nicolás apuntó:

«A mí no solamente me ofende que traigan aquí terminos como circo político o circo mediático, aquí nadie se vistió de payaso para venir a estas actividades tan serias, el tratar a este recinto como la posibilidad si quiera de que esto se preste para un circo me parece que es ofensivo a la dignidad de cada uno de nosotros, no es la ruta correcta el empezar desde ahora con ese tipo de bombas distractoras para sacarnos de ruta»