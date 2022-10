Moreira ha desatado gran polémica

Redacción – El reconocido directivo florense, Orlando Moreira, afirma que ellos no son ni La Liga ni Saprissa, ya que en Herediano hacen las cosas diferentes y por eso espera que este Apertura 2022 sea el que vea al Team ganar su título número 30.

Históricamente Alajuelense y el Monstruo tuvieron que esperar un tiempo para ganar su trigésima estrella, debido que en caso de los morados esperaron cuatro años y los manudos siete años, situación en el equipo que nació grande no quieren vivir.

Los florenses tienen la ilusión intacta de ganar una nueva copa y es por ello, que están más unidos que nunca en busca de darle una alegría a la afición, que ha venido a la alza en la última década gracias a los grandes éxitos de la institución centenaria.

Fiel a su estilo resaltando a su amado Herediano, Orlando Moreira le mandó un mensaje a La Liga y Saprissa, con el fin de hacerles saber que en el equipo que nació grande cuidan cada detalle y por eso esperan dar la vuelta olímpica este certamen.

«No somos Saprissa ni La Liga, Herediano hace las cosas diferente, esperamos que nos salgan diferentes y no tener que esperarnos tanto tiempo para la 30. No vivimos pendientes de lo que hace La Liga, nosotros estamos pendientes a lo de nosotros, tenemos que cuidar nuestros detalles en el trabajo del equipo y por eso hemos ganado bastantes campeonatos en los últimos años, cuidamos nuestro trabajo, si usted dice que quiero ganar porque es el centenario y si no lo logran se frustran, nosotros hemos hecho el día a día, partido a partido y sin descuidar los destalles», afirmó Orlando Moreira a Zona Técnica.

Herediano actualmente tiene 29 cetros nacionales, por lo que ahora se enfocan entrar al club de los equipos mayores de 30 en el fútbol tico. Ahora llegan a semifinales como líderes e invictos, donde medirán fuerzas en semifinales ante el Puntarenas FC.