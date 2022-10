Vargas criticó a Alajuelense tras fracaso del Real España

Redacción – El polémico entrenador argentino del Real España, Héctor Vargas, envió un mensaje a Alajuelense al señalarles que por qué no le habían ganado a la máquina aurinegra con marcador de 5-0 o 3-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Vargas desató gran polémica al carecer de humildad para reconocer superioridad del León en semifinales de Liga Concacaf, donde la escuadra catracha quedó fuera con global de 5-2, tras empatar 2-2 en la vuelta de la serie en La Catedral.

Esa eliminación no cayó nada bien en el entrenador sudamericano del Real España, que prefirió echarle la culpa al primer gol de Alajuelense en la ida, donde según él era offside y el referí no decidió anularlo, regalándoselo a La Liga desde su punto de vista.

Desde la óptica de Héctor Vargas cuando fallan en contra cuesta reaccionar en la serie y por eso cree que le dan un gol de ventaja todo hizo que la serie cambiara para el conjunto hondureño, que verá la final del certamen regional por televisión.

«¿Por qué no nos ganaste 5-0 o 3-0 aquí? ¿Por qué?. Es el fútbol y si te fallan en contra al minuto 11, metiste tres y cuando eres local metes tres o cinco por lo menos. Más claro que eso imposible, yo tampoco soy Mourinho, pero si me dan un gol de ventaja a los 11 minutos de visita, no tengo ninguna duda que todo hubiera sido diferente», afirmó Héctor Vargas, entrenador aurinegro.