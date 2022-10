Recomiendan al país tomar la iniciativa de Casa Presidencial con cautela.

Redacción – El proyecto que impulsa el gobierno de República para flexibilizar el la regla fiscal no es visto con buenos ojos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque el rechazo no es total, debido a que algunos puntos de la iniciativa sí tienen el aval del ente internacional.

Debido a que, entre lo que resaltan es la exclusión de ciertas entidades que no dependen del gobierno central.

Pero una de las preocupaciones que tienen consiste en que se saque de la regla fiscal a los gastos de capital e intereses, debido a que el país mantiene un alto nivel de deuda.

«Tenemos posiciones encontradas sobre el proyecto de ley que está en la corriente legislativa para modificar la regla fiscal. Si bien vale la pena considerar alguna propuesta para aclarar el perímetro de aplicación de la regla y excluir de manera coherente a ciertas entidades que no dependen de la transferencia del gobierno central, no estamos de acuerdo con la sugerencia existente de excluir el gasto de capital e intereses dado el alto nivel de la deuda de Costa Rica y otras propuestas no alineadas a las mejores prácticas internacionales», señaló la jefa de la misión del FMI que se encontraba visitando el país, Manuela Goretti.

Estos aspectos de mejora que ve el Fondo generan que la institución recomiende al país analizar el proyecto con mucha cautela.

Inclusive, el Poder ejecutivo y el FMI habrían acordado una colaboración para ajustar la propuesta que ya se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa.